“HAY OPTIMISMO”: RIVER ESTÁ CERCA DE CERRAR LA LLEGADA DE UN DELANTERO DESDE EUROPA

Mientras el plantel profesional se encuentra licenciado hasta fines de diciembre, la directiva de River trabaja para cerrar una serie de refuerzos con el objetivo de que puedan realizar la mayor parte de la pretemporada junto al resto de los jugadores. En ese sentido, el Millonario miró hacia Europa en busca de un delantero.

Desde Núñez iniciaron contactos con el Benfica para repatriar a Gianluca Prestianni, el futbolista surgido de Vélez que dejó una gran imagen en el último Mundial Sub 20 con la Selección argentina. El club portugués se mostró reacio a la posibilidad de prestarlo fuera del continente, pero la presión del futbolista fue clave para que las negociaciones prosperaran.

«En Núñez reina el optimismo respecto a su llegada», indica el medio TyC Sports tras informar que River mejoró la última oferta de 800 mil dólares que había presentado para concretar una cesión. Incluso, se envió un emisario a Portugal para resolver algunos detalles de la operación. En el Millonario esperan poder contar con él para preparar el año que viene.

Gianluca Prestianni puede llegar a River. (Foto: Reuters)

Cómo sigue el mercado de pases en River

Hasta ahora, el nombre que más cerca está de arribar al Millonario es el de Fausto Vera. El mediocampista no es bien considerado por Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro y River avanzó por un préstamo con opción de compra para contratarlo. Si bien todavía queda finiquitar la forma de pago, en Núñez creen que está muy cerca de concretarse la operación.

Por otro lado, el club tanteó a otros jugadores como Santiago Ascacibar, Santino Andino y Tadeo Allende, pero las negociaciones todavía no tuvieron respuestas positivas para avanzar.

También hubo novedades sobre Julio Soler, el lateral izquierdo que no tiene minutos en el Bournemouth de la Premier League. El capitán de la Sub 20 dio luz verde para que prosperen las charlas, pero su equipo prefiere cederlo por Europa y está cerca de ser prestado al Ajax de los Países Bajos.

Con la llegada de Stefano Di Carlo a la presidencia, River insistirá en este mercado con la premisa de conseguir refuerzos a través de cesiones con opción de compra si hay margen para hacerlo. Con esta modalidad, la directiva trabaja para darle algunas incorporaciones a Gallardo para el inicio de la pretemporada.