EL JUGADOR QUE JUAN ROMÁN RIQUELME QUIERE PARA BOCA SE DESPIDIÓ DE SU CLUB CON UN SENTIDO MENSAJE

El club envió su primera oferta formal por Marino Hinestroza, una de las figuras de Atlético Nacional de Colombia. (Foto: EFE)

Boca empezó a moverse en el mercado de pases y ya tiene un nombre que ilusiona a los hinchas. El club envió su primera oferta formal y el apuntado es Marino Hinestroza, una de las figuras de Atlético Nacional de Colombia.

Según trascendió, el Xeneize avanzó por el futbolista de 23 años, cuyo pase está valuado en una cifra cercana a los 6 millones de dólares. En medio de las negociaciones, el propio Hinestroza alimentó las versiones con un gesto que no pasó desapercibido.

A través de una historia en sus redes sociales, el colombiano se despidió de su club con un mensaje, que fue interpretado como un claro guiño a su salida: “Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más. Te llevaré por siempre en el corazón, verde querido”. La publicación rápidamente llegó a los hinchas de Boca, que ya comenzaron a seguir de cerca cada novedad.

El posteo del futbolista colombiano en sus redes sociales. (Foto: maarii_angulo/Instagram)

En Boca hay optimismo por la llegada de Hinestroza

Desde el entorno del Xeneize reina el optimismo. En Brandsen 805 confían en que la negociación pueda cerrarse en los próximos días para que Hinestroza se sume al plantel en el inicio de la pretemporada, previsto para el 2 de enero.

La idea de Boca es ofrecerle un contrato a largo plazo y apostar por su proyección, convencidos de que puede ser una pieza clave en el nuevo ciclo.

Quién es Marino Hinestroza, el jugador que quiere Juan Román Riquelme para Boca

Marino Hinestroza salió de las inferiores de América de Cali, pasó por la filial del Palmeiras, luego desembarcó en Pachuca de México hasta ser vendido por casi 3 millones de dólares al Columbus Crew.

Sin continuidad en la MLS, el jugador se vinculó con Atlético Nacional en 2024 mediante un préstamo con opción de compra, que el club colombiano ejecutó tras su buen rendimiento.

En su etapa como futbolista del club de Medellín, Hinestroza disputó 83 partidos, anotó once goles y brindó catorce asistencias.