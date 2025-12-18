EL IMPACTANTE VIDEO DEL MOMENTO EN QUE ABANDONARON A UN BEBÉ RECIÉN NACIDO EN UNA ZANJA EN QUILMES

Un bebé recién nacido fue abandonado dentro de una bolsa cerrada en un pastizal de la localidad de Bernal. El menor fue encontrado por dos chicas que pasaban por el lugar y que luego lo trasladaron al hospital local.

Todo sucedió durante la noche del martes sobre la avenida Monteverde, entre las calles 886 y 887, partido de Quilmes, al límite con Florencio Varela.

Según pudo saber TN, la mujer sospechada estaba acompañada por un hombre, pero minutos después se separaron. Fue entonces cuando ella metió al recién nacido en una bolsa de tela y comenzó a caminar.

En determinado momento llegó hasta la avenida, dio algunas vueltas en la misma cuadra y terminó dejando al bebé en el piso. Tras ello, escapó.

Poco después, dos chicas que pasaban caminando escucharon el llanto del chiquito y se acercaron al pastizal. Al abrir la bolsa dieron con la estremecedora escena.

Cristina, la vecina que aportó las imágenes del momento del abandono, habló con TN y dio detalles de la situación: “Cuando los vimos nos dimos cuenta de lo que había sucedido y empezamos a difundir los videos, no podía creer lo que había pasado”, expresó con asombro.

“La chica iba y venía, no estaba segura en tirarlo, paso como dos o tres veces, y después, en un ínterin, lo tiró en un pastizal. Lo dejó con la bolsa que parecía las compras, ni a un perro se deja tirado así”, lamentó conmovida.

Las jóvenes que encontraron al pequeño enseguida le pidieron ayuda a una vecina y luego lo trasladaron al Hospital Oller en un patrullero del Comando de Patrullas de Quilmes, donde permanece internado en neonatología, pero fuera de peligro.

La vecina asegura que ella llamó a la Policía este miércoles para aportar las imágenes de las cámaras que tomaron el momento, pero los efectivos nunca se acercaron ni le solicitaron la filmación.

Sobre la mujer que abandonó al recién nacido, las grabaciones la muestran siempre encapuchada y no se alcanza a verle la cara. Es por eso que todavía no se logró establecer su identidad.

En el caso intervienen la Dirección de Minoridad y la Fiscalía de turno para determinar el origen del bebé y dar con la persona responsable de haberlo abandonado.