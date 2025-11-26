ORGANIZADO POR EL PODER LEGISLATIVO: STJ PRESENTE EN EL FINAL DEL CURSO FORMATIVO PARA ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS CONTRA LAS VIOLENCIAS

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Emilia Valle, participó del acto de finalización del curso de formación para acompañantes comunitarios contra las violencias que fue organizado por el Poder Legislativo. Se trata de un espacio formativo para que integrantes de la comunidad desempeñen un rol activo en la prevención y el acompañamiento en casos de violencia de género y familiar que fue organizado por la Defensoría del Pueblo de Resistencia y la Legislatura.

Al evento, realizado en el Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer, asistieron también la presidenta del Poder Legislativo, Carmen Delgado; la defensora adjunta del pueblo de Resistencia, Débora Ganeff; diputadas, diputados, la fiscal María Noel Benítez y la responsable del Centro Judicial de Género, Luciana Sampietro. También participaron la referente de Ni Una Menos Chaco, Magdalena Corvalán; e integrantes de la Oficina Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral «Beatriz Vázquez», junto a su responsable, Patricia Castelán; fundamentales en el trabajo articulado que dio origen a esta iniciativa; entre otros.

La capacitación se enmarca en la ley 2997-G conocida como «Ley Natalia Samaniego» que establece la formación obligatoria en género y violencias para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado.

Las capacitaciones estuvieron a cargo, entre otras, de la jueza de Niñez, Adolescencia y Familia N° 4, Vilma Almirón; la fiscal Noel Benítez; la responsable del CJG, Luciana Sampietro, Oficina Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral «Beatriz Vázquez» y del Departamento de Violencia Familiar y de Género de la policía del Chaco.