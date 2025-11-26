Mié. Nov 26th, 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RURAL Y AMBIENTAL: CAPACITAN A PERSONAL DE POLICÍA CAMINERA EN MARCAS, SEÑALES Y CONTROL DOCUMENTAL

Brindaron los temas de Ley N.º 486-C de Marcas y Señales, Decreto Reglamentario 1998/94 y Certificados, guías y documentación obligatoria.

La Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, a través del Departamento Seguridad Rural Metropolitana, desarrolló una jornada de actualización destinada a efectivos de la Policía Caminera.

La capacitación se realizó durante la mañana del martes y estuvo enfocada en el correcto abordaje de normativas y procedimientos vinculados al control de ganado y transporte rural. Entre los ejes tratados se destacaron: Ley N.º 486-C de Marcas y Señales, Decreto Reglamentario 1998/94 y Certificados, guías y documentación obligatoria, como DTe, DUT y otros instrumentos de control.

La jornada fue dictada por personal especializado de la Oficina de Marcas y Señales y permitió fortalecer los conocimientos del personal operativo, con el objetivo de mejorar la prevención y detección de ilícitos en el ámbito rural.

La capacitación fue con el objetivo de seguir consolidando el compromiso institucional con la formación continua de sus agentes.

