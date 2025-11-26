OPERATIVO LINCE FINALIZÓ CON MÚLTIPLES INTERVENCIONES EN DISTINTAS LOCALIDADES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se registraron detenciones, secuestros y procedimientos vinculados a contravenciones, delitos y consumo de estupefacientes.



Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, se llevó adelante el operativo de “Patrullaje Motorizado Lince” en Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata, San Martín, Castelli y varias localidades más. Durante el servicio se realizaron controles de motos, identificación de personas y diferentes intervenciones preventivas en zonas urbanas.

El operativo arrojó numerosos procedimientos: se identificó a más de mil personas, se controlaron más de mil motovehículos y se secuestraron noventa y nueve motos, muchas de ellas sin la documentación correspondiente. Además, se registraron detenciones por contravenciones y por delitos, junto con intervenciones vinculadas a infracción a la Ley 23.737, donde se secuestraron pequeñas cantidades de cocaína y cannabis.

Durante los recorridos también se lograron esclarecer hechos relacionados con robos y hurtos, además de intervenir en situaciones de violencia.

