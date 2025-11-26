ARTE, COMUNIDAD Y DESARROLLO TURÍSTICO: EL INSTITUTO DE TURISMO ACOMPAÑÓ LA EDICIÓN 0 DE LATAXAC IMPENETRABLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Desde el organismo provincial destacaron la relevancia de respaldar iniciativas que integran arte, naturaleza y comunidad, ya que permiten difundir los atractivos turísticos del Chaco, promover la diversidad creativa y visibilizar el potencial del Impenetrable como destino de turismo cultural y experiencial.

El Instituto de Turismo del Chaco acompañó la presentación de los artistas seleccionados para la Edición 0 de Lataxac Impenetrable, una residencia artística realizada del 21 al 24 de noviembre en Miraflores.

La propuesta se consolidó como un espacio de experimentación que vincula prácticas contemporáneas, territorio y comunidad, en diálogo con el monte chaqueño y la cultura qom. Este cruce creativo impulsa la identidad cultural de la provincia y la proyecta hacia nuevos públicos.

La edición piloto reunió a cuatro artistas de distintas procedencias y trayectorias: Pamela Medina (Tigre, Buenos Aires), Kevin Rolaiser (Juan José Castelli, Chaco), Ian Azcua (Resistencia, Chaco) y Chema Fk (Zaragoza, España). Durante su estadía desarrollaron procesos creativos inmersivos, participaron de talleres interculturales junto a artesanas locales y recorrieron espacios emblemáticos de Miraflores. También visitaron Campo y Laguna La Poleña para reconocimiento de arcillas, compartieron una charla y taller de cestería con la Asociación Ntetaxanaxaqui, conocieron diversos atractivos turísticos y disfrutaron de la gastronomía regional.

Estas experiencias se consolidan gracias al trabajo articulado entre prestadores turísticos, actores culturales y el Gobierno provincial. Esta línea de acción, impulsada por el gobernador Leandro Zdero, busca afianzar un modelo de turismo integrado, sostenible y con impacto directo en el desarrollo local. Fortalecer propuestas como Lataxac Impenetrable genera nuevas oportunidades para las comunidades, promueve la circulación económica en territorio y posiciona al Impenetrable como un escenario donde arte y naturaleza conviven de manera singular.

Desde el Instituto de Turismo del Chaco reafirmaron el compromiso de seguir acompañando iniciativas que enriquecen la identidad provincial, impulsan la actividad turística y fortalecen el desarrollo cultural en cada rincón del territorio.

