ORDENARON CONGELAR CRIPTOACTIVOS POR MÁS DE 320 MIL DÓLARES EN LA CAUSA $LIBRA
La medida dispuesta por la jueza Servini afecta a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy dos de los empresarios investigados por la cripto estafa libertaria y ex empleadores del ahora presidente Javier Milei.
La medida había sido solicitada por el fiscal federal Eduardo Taiano, junto a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
El pedido de congelamiento se basó en un análisis de trazabilidad realizado a partir de información que brindó la plataforma Binance sobre los movimientos de dos de los imputados, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Para efectivizar la medida sobre los fondos en el extranjero, la jueza Servini libró un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador. Además, la empresa emisora de la criptomoneda USDT, Tether International, ya confirmó que efectivizó el congelamiento de los activos ordenado por la justicia argentina.