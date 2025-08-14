ORDENARON CONGELAR CRIPTOACTIVOS POR MÁS DE 320 MIL DÓLARES EN LA CAUSA $LIBRA

Se detectó que

estos dos empresarios, estrechamente vinculados al mandatario libertario, compartían la propiedad de una billetera virtual de «firma múltiple»

, desde la cual se transfirieron los fondos a las dos direcciones que ahora fueron congeladas.

La actividad de esta billetera se concentró entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, coincidiendo con el período posterior al «Tech Forum Argentina 2024» y el mes de lanzamiento de $LIBRA.

Para efectivizar la medida sobre los fondos en el extranjero, la jueza Servini libró un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador. Además, la empresa emisora de la criptomoneda USDT, Tether International, ya confirmó que efectivizó el congelamiento de los activos ordenado por la justicia argentina.