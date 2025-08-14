DEL 14 AL 24 DE AGOSTO: MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de tareas preventivas para garantizar un suministro eléctrico seguro y confiable, la empresa LITSA (Líneas de Transmisión del Litoral S.A.) informó que realizará trabajos de mantenimiento en la Estación Transformadora Chaco, vinculada a la red de 500 kV del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Los trabajos, que fueron coordinados con CAMMESA, se desarrollarán desde el jueves 14 de agosto a las 7:00 hasta el domingo 24 de agosto a las 18:00, con el objetivo de prevenir posibles fallas y optimizar el funcionamiento de cara a la temporada de verano.

Esta estación abastece normalmente al centro-interior de la provincia, por lo que podrían verse afectadas localidades como Quitilipi, Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata y Castelli, además de departamentos aledaños.

SECHEEP aclara que no es la empresa ejecutora de las tareas, pero comunica esta información para que la comunidad esté al tanto y pueda adoptar medidas de uso responsable. Según estudios técnicos propios, gracias al aporte de los parques solares, centrales térmicas y a la reconfiguración de la red de 132 kV, se prevé cubrir la demanda durante el período de mantenimiento.

No obstante, si el consumo supera los niveles estimados, podrían aplicarse restricciones localizadas y temporales. En condiciones normales, no se esperan cortes. Sin embargo, toda la infraestructura y generación disponible operará al máximo de su capacidad, por lo que se solicita a los usuarios hacer un uso racional y responsable de la energía eléctrica mientras dure la intervención.

