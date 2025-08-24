OPERATIVOS RURALES: ANIMALES SUELTOS Y UN ARMA SECUESTRADA

Efectivos del Departamento de Seguridad Rural de General San Martín y distintas secciones rurales aledañas llevaron a cabo diversos operativos de prevención durante este sábado.

Hoy entre las 10:00 y las 17:30, efectivos de las secciones rurales de Campo Varela, Poncho Perdido y la Dificultad concretaron tres procedimientos de prevención, donde constataron la presencia de caballos sueltos sobre las rutas provinciales N° 90 y N° 9, los cuales fueron secuestrados por infracción a la Ley N° 2765 de Animales Sueltos. En total, se retiraron de la vía pública cuatro caballos.

En un cuarto operativo, realizado en la ruta provincial N° 7, los efectivos del Departamento de Seguridad Rural de General San Martin interceptaron a un hombre de 36 años que circulaba a pie con un rifle de aire comprimido calibre 22, ocho cartuchos y un cuchillo de unos 20 centímetros. El ciudadano fue notificado por “Supuesta Infracción al Artículo 189 bis” del Código Penal y a la Ley Provincial de Caza N° 1429.

