FERIADOS: EL NUEVO FIN DE SEMANA LARGO QUE HABRÁ ANTES DE QUE TERMINE AGOSTO

El nuevo fin de semana largo que habrá antes de que termine agosto

Después del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, miles de vecinos de la provincia de Buenos Aires podrán aprovechar otro fin de semana largo el viernes 29 de agosto se celebrará el aniversario fundacional de una localidad bonaerense, brindando una nueva oportunidad de descanso antes del próximo feriado nacional en noviembre.

Decretan feriado el 29 de agosto: dónde y porqué El municipio de La Angelita, en el partido de General Arenales, decretó un nuevo feriado para celebrar los 99 años de historia de la localidad. Conocida como “la pequeña Siria”, la zona se destaca por contar con una de las mayores concentraciones de descendientes de árabes en Argentina.

La Angelita ofrece un atractivo corredor cultural y un polo gastronómico que recibe visitantes de todo el país. Entre sus lugares más emblemáticos se encuentran la Sociedad Árabe, el Club Social y Deportivo, la Casa Histórica, la capilla, la antigua estación, el Paseo de la Juventud y la plazoleta Sheij Saleh Al Alí.

La medida oficializa que el feriado será obligatorio para la administración pública local, mientras que resultará optativo para bancos, comercios, industrias y otras actividades del sector privado.

El próximo feriado nacional será el 12 de octubre, por el Día de la Diversidad Cultural, pero al caer domingo no se trasladará, por lo que no generará un fin de semana largo. Para disfrutar de un descanso extendido habrá que esperar a que el Gobierno de Milei establezca un nuevo feriado con fines turísticos.