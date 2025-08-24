FERIADOS: EL NUEVO FIN DE SEMANA LARGO QUE HABRÁ ANTES DE QUE TERMINE AGOSTO
Una localidad de Buenos Aires festejará su aniversario con un feriado local, y se conoce quiénes podrán disfrutar de este día libre.
Decretan feriado el 29 de agosto: dónde y porqué
El municipio de La Angelita, en el partido de General Arenales, decretó un nuevo feriado para celebrar los 99 años de historia de la localidad. Conocida como “la pequeña Siria”, la zona se destaca por contar con una de las mayores concentraciones de descendientes de árabes en Argentina.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles:
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables:
- 21 de noviembre