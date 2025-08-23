EXITOSA CONVOCATORIA EN EL 2 DO ENCUENTRO DE ESCUELAS DE Danza

📆Este 22 de agosto, en el marco del Día Internacional del Folclore, la Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, organizó por segundo año consecutivo el 2° Encuentro de Escuelas de Danzas, un evento que convoca a bailarines y bailarinas de nuestra ciudad y de localidades vecinas.

💃Este encuentro tiene como objetivo mantener vivas las tradiciones, costumbres e identidad cultural de nuestra región, al mismo tiempo que brinda un espacio para la integración y el intercambio entre academias y artistas de diferentes estilos.

👉La apertura de esta segunda edición estuvo a cargo de escuelas de danza de múltiples géneros, que presentaron un variado repertorio que incluyó folclore, tango, danzas árabes y otros estilos, mostrando la riqueza y diversidad artística que convive en nuestra comunidad.

📌El evento continuará este sábado con una serie de talleres y clínicas dictados por reconocidos profesionales, quienes compartirán conocimientos y técnicas sobre distintos ritmos y estilos de danza. A partir de las 17 horas, se retomarán las presentaciones con la participación de las academias restantes, que desplegarán sobre el escenario todo su talento y preparación.

🤝El intendente Pío Sander junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario de Cultura y Turismo Ruben Romero, estuvo presente en el acto de apertura, dio la bienvenida a las delegaciones invitadas y celebró la posibilidad de que cada academia pueda mostrar el fruto de su esfuerzo y dedicación durante el año. Asimismo, invitó a todos los presentes a participar del tradicional fogón de encuentro en el Polideportivo, una velada que refuerza los lazos de camaradería y que servirá como antesala a la jornada de cierre del encuentro.

