VICTORIA VILLARRUEL SE DESPEGA DEL ESCÁNDALO DE LOS MILEI: «YO CUMPLO CON RESPONSABILIDAD Y RECTITUD»
Mientras los audios de Diego Spagnuolo que habla de coimas en la compra de medicamentos envuelve al Gobierno, la vicepresidenta tiene agenda propia.
Y agregó: «Esto también es parte de la función de un vicepresidente, nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura decorativa que no hacía absolutamente nada. No es mi caso. Yo vengo a cumplir el rol que tiene por la Constitución y parte de ese rol es tratar con los senadores, con los gobernadores e interiorizarme de lo que pasa afuera de la Capital Federal».
El paso de Victoria Villarruel por Chubut
La mismísima vicepresidenta compartió en sus redes sociales el motivo de su paso por la provincia de Chubut: «En la provincia de Chubut, para asistir al Acto por los 90 años del pueblo de Río Mayo en el que viví en 1987 por el destino de mi papá. Agradezco la invitación del Gobernador @NachoTorresCH y del Intendente Gustavo Loyaute».