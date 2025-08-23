VICTORIA VILLARRUEL SE DESPEGA DEL ESCÁNDALO DE LOS MILEI: «YO CUMPLO CON RESPONSABILIDAD Y RECTITUD»

« Así que quiero darle tranquilidad a los argentinos de que, más allá de los devenires políticos, estoy cumpliendo con mi rol, lo cumplo con probidad , y parte de ese rol es recorrer las provincias, estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades», lanzó, en medio de una semana donde -también- el Senado recibió el rechazo de Diputados al veto en la Emergencia en Discapacidad, lo que deberá ser debatido a la brevedad.