Clásico soñado para Ángel Di María: gol de tiro libre y triunfo de Rosario Central sobre Newell’s

Se jugó este sábado el siempre vibrante clásico rosarino, el primero para Ángel Di María desde su regreso al fútbol argentino, donde -por supuesto- fue el héroe.

Rosario Central agrandó aún más su paternidad ante Newell’s, en una nueva edición del clásico rosarino, en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. Con gol de Ángel Di María de tiro libre, el Gigante de Arroyito fue una fiesta, en un duelo que supo arbitrar Darío Herrera y que significó el primer clásico de Fideo en su regreso al fútbol argentino.

Cómo llegaron Rosario Central y Newell’s a este duelo En el esperado clásico rosarino, Rosario Central de Ariel Holan llegó como uno de los pocos equipos invictos del campeonato. El Canalla sumaba una victoria y cuatro empates —los últimos tres de manera consecutiva, incluyendo el 1-1 con Deportivo Riestra—, lo que lo posicionaba cerca del líder River Plate en la Zona B.