EL NUEVO METAL DE LA NASA QUE SE CREÓ CON IMPRESORAS 3D QUE PUEDE SOPORTAR ALTAS TEMPERATURAS
Con elementos como níquel, cobalto y cromo logran un aumento en su resistencia térmica y mejoran su rendimiento.
Nuevos proyectos para GRX-810
La industria espacial comercial y otras industrias, como la aeronáutica, están probando el GRX-810 para aplicaciones adicionales. Por ejemplo, Vectoflow, cliente de Elementum 3D, está probando un sensor de flujo GRX-810, que miden la velocidad de los gases en las turbinas, lo que ayuda a los ingenieros a optimizar el rendimiento del motor, según informó la NASA.