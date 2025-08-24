Dom. Ago 24th, 2025

EL NUEVO METAL DE LA NASA QUE SE CREÓ CON IMPRESORAS 3D QUE PUEDE SOPORTAR ALTAS TEMPERATURAS

By Redaccion 7 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con elementos como níquel, cobalto y cromo logran un aumento en su resistencia térmica y mejoran su rendimiento.

El nuevo metal hecho con impresoras 3D que puede soportar altas temperaturas.

El nuevo metal hecho con impresoras 3D que puede soportar altas temperaturas.

La NASA elaboró un nuevo metal diseñado para soportar condiciones extremas de calor, pensado especialmente para motores de cohetes y aviones. Se llama GRX-810 y se fabrica mediante impresión 3D, lo que permite producir piezas con formas más complejas en comparación con las piezas metálicas fabricadas con métodos tradicionales.

El GRX-10 puede durar hasta un año a 1.027 °C bajo cargas de tensión que agrietarían cualquier otra aleación asequible en cuestión de horas.

Los metales principales de GRX-810 incluyen níquelcobalto cromo. Estos logran un aumento en su resistencia térmica y mejoran su rendimiento. Esta técnica, desarrollada en el Centro de Investigación Glenn de la NASA, consiste en aplicar vibraciones a los polvos metálicos mezclados con nanopartículas de óxido, logrando que cada partícula quede recubierta de forma uniforme. De esa manera, si la pieza se recicla y se vuelve a imprimirmantiene la misma resistencia.

La fabricación del GRX-810 se encuentra a cargo de Elementum 3D, una empresa de Colorado que tiene la licencia exclusiva. «Se trata de un material sometido a tensión o a una carga pesada a alta temperatura puede empezar a deformarse y estirarse casi como si fuera caramelo, expresó Jeremy Iten, director técnico de Elementum 3D.

Nuevos proyectos para GRX-810

La industria espacial comercial y otras industrias, como la aeronáutica, están probando el GRX-810 para aplicaciones adicionales. Por ejemplo, Vectoflowcliente de Elementum 3D, está probando un sensor de flujo GRX-810, que miden la velocidad de los gases en las turbinas, lo que ayuda a los ingenieros a optimizar el rendimiento del motor, según informó la NASA.

El problema es que este tipo de sensores se queman en minutos por las altas temperaturas, pero con este nuevo metal podrían durar mucho más, mejorando la eficiencia del combustible, reduciendo emisiones y evitando el reemplazo constante de piezas.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com