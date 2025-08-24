RESISTENCIA: AVANZAN LAS REUNIONES INFORMATIVAS DE FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS DE FIDUCIARIA DEL NORTE

Se realizó la tercera reunión del Banco de Proyectos Privados de Fideicomisos Inmobiliarios

En la sede de la Federación Económica del Chaco se llevó adelante el jueves por la noche la tercera de las cuatro reuniones informativas del Banco de Proyectos Privados de Fideicomisos Inmobiliarios, iniciativa que impulsa Fiduciaria del Norte S.A. con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y dinamizar el sector de la construcción.

En esta ocasión, se presentó la propuesta de un edificio habitacional dentro del casco céntrico de Resistencia, convirtiéndose actualmente en la opción vigente dentro del Banco de Proyectos. La reunión contó con la participación de numerosos inscriptos e interesados en conocer las alternativas de inversión y financiamiento disponibles.

El presidente de Fiduciaria del Norte, Gerardo Santos Oliveira, celebró el interés generado por la iniciativa y destacó: “Estamos convencidos de que este programa es una herramienta concreta para que más chaqueños puedan acceder a su casa propia. La confianza que se deposita en estos proyectos es lo que nos impulsa a seguir trabajando junto al sector privado”.

Por su parte, el gerente comercial de Fiduciaria, Francisco de Langhe, subrayó la importancia de la propuesta: “Presentar un proyecto en pleno centro de Resistencia representa una gran oportunidad tanto para inversores como para quienes buscan una vivienda en un área estratégica de la ciudad. La repercusión positiva que hemos visto en cada encuentro nos motiva a seguir ampliando esta herramienta”.

La iniciativa, que articula con constructoras privadas, cajas profesionales y entidades financieras, apunta a ofrecer soluciones habitacionales confiables, con respaldo institucional y opciones de financiamiento adaptadas a distintos perfiles de inversores y futuros propietarios.

Finalmente, Fiduciaria del Norte recordó que el ciclo de reuniones concluirá el próximo jueves 28 de agosto a las 20 horas, también en la Federación Económica del Chaco, donde se presentará el proyecto “Casas del Portal” de la constructora Bylsa.

