JUAN JOSE CASTELLI “JORNADA DE TALLERES Y MÚSICA EN LA PLAZA CENTRAL”

Continuando con las actividades del «2 do Encuentro de Escuelas de Danzas» programadas para este sábado, desde las 11:00 horas en la Plaza Central se dio inicio a una nueva jornada cultural, donde los distintos grupos inscriptos participaron de los talleres de zapateo y danza , compartiendo experiencias y poniendo en práctica el entusiasmo de aprender y transmitir el arte popular.

La mañana estuvo cargada de energía y talento , y posteriormente fue el turno de la música tradicional del Litoral con el chamamé en sus diferentes estilos, que puso ritmo y emoción a los presentes.

El intendente Pío Sander , acompañado por el secretario de Cultura y Turismo Rubén Romero , recorrió los talleres y destacó la importancia de trabajar arduamente en el fortalecimiento de la identidad cultural, el amor por nuestras tradiciones y el compromiso de mantener vivas las costumbres que nos representan como pueblo 🤝.

Uno de los momentos más destacados ⭐ fue la visita del reconocido profesor Walter Eugenio Chamorro , referente y defensor de la cultura y la tradición, Chamorro es ampliamente valorado por su incansable labor en la formación de bailarines y bailarinas , muchos de los cuales hoy brillan en distintos escenarios y han fundado nuevas escuelas de danza que continúan expandiendo la semilla del folclore en toda la región.

De esta manera, Castelli reafirma su compromiso 🤲 de seguir promoviendo espacios de encuentro y aprendizaje que fortalezcan la cultura local, impulsando a las nuevas generaciones a mantener viva la esencia de nuestra identidad .

