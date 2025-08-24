Mientras continúa alejado de los escenarios, RICARDO MONTANER LANZA UNA JOYA PERDIDA: Su primer álbum en vivo grabado en el Estadio Vélez.

(Buenos Aires, 21 de agosto de 2025). Ricardo Montaner, una de las voces más icónicas de la música en español, rompe el silencio con un anuncio que sacude a su público y a la industria: su primer concierto grabado en vivo realizado en el Estadio de Vélez en 2007, que ya encuentra disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Montaner Legacy.

No es solo un disco. Es un documento histórico. Es un reencuentro. Es una joya que el propio Montaner guardó celosamente durante casi dos décadas.

“Me he tomado un tiempo, que para muchos fue largo, para recuperar tesoros escondidos. Este es uno de ellos: un concierto lleno de magia, de verdad, de emociones reales. Lo grabamos sin saber qué íbamos a hacer con él…

y hoy, por fin, lo comparto con ustedes”, confiesa Montaner.

En este inolvidable concierto, Ricardo Montaner recorrió 25 canciones que definieron generaciones. Estuvo acompañado por la legendaria Mercedes Sosa y por sus hijos Héctor Montaner (quién interpretó un tema propio y uno acompañando a su padre), así como Mau y Ricky quienes en aquel momento comenzaban en el mundo artístico destacándose en su banda.

“Lo hemos mezclado y masterizado con la tecnología avanzada del 2025.

Suena increíble. Suena actual. Pero, sobre todo, suena a verdad”, subraya.

Este no es un lanzamiento más. Es el primer disco en vivo de Ricardo Montaner. Sí, el primero. Y es, sin lugar a duda, un testimonio irrepetible de su poder escénico, su conexión con el público y su legado artístico.

Montaner concluye reflexionando:

«El otro día le decía a Marlene que siento que esto es un regalo para mi público.

Como no pueden verme en vivo, quiero que,

a través de este álbum me sientan cerca de sus corazones

y sepan cuánto los quiero y los extraño”.

Acerca de Ricardo Montaner:

Ricardo Montaner es un emblemático cantautor y productor musical argentino-venezolano, cuya trayectoria de más de 40 años lo posiciona como una de las figuras más influyentes de la música latina. Con más de 25 álbumes de estudio y una extensa lista de éxitos que han marcado varias generaciones, Montaner ha construido un legado artístico sólido, caracterizado por letras profundas y una interpretación emocional que trasciende fronteras. Su música ha vendido millones de copias a nivel global, consolidando su status como ícono del pop romántico en español. Montaner también se ha destacado por su compromiso con causas sociales y su papel como figura central en una familia de artistas, cuyas nuevas generaciones siguen llevando su legado a nuevas audiencias.

Acerca de Montaner Legacy:

Montaner Legacy es la casa discográfica dedicada a preservar el legado musical del ícono de la música en español Ricardo Montaner. Su misión es mantener vivas y realzar sus grabaciones más icónicas, acercando su música a nuevas generaciones mediante ediciones especiales y proyectos que celebran su trayectoria.

