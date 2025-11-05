OPERATIVO “PLAN PARANA”: SECUESTRAN CUBIERTAS DE CONTRABANDO Y DEMORAN A TRES PERSONAS SOLICITADAS POR LA JUSTICIA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
🔶Continúan los buenos resultados en un operativo realizado junto a fuerzas nacionales.
Ayer, realizaron un operativo de control en conjunto en el Puesto de control caminero Puente Gral. Belgrano, junto a uniformados de la Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina, Departamento Canes, División Información de Personas Extranjeras y efectivos de la Fuerza Vial.
Estos operativos se realizan con el fin de combatir el narcotráfico, el contrabando, resguardando así el orden y la tranquilidad pública.
🚨RESULTADOS
Incautaron un total de 11 cubiertas de contrabando con un aforo de aproximadamente de $5.500.000.
Además, notificaron a tres personas que eran solicitadas por la justicia.