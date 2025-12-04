OPERATIVO ÑACHEC: NUEVA JORNADA DE ATENCIÓN EN JUAN J. CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El coordinador zonal del Programa Social y Articulado Ñachec, Fernando Vogel, encabezó una nueva jornada de atención territorial en Juan José Castelli, específicamente en la Chacra 7, donde se realizaron recorridas, entrevistas y acompañamiento directo a las familias de la zona.

Durante la actividad, los equipos del programa estuvieron en los barrios, casa por casa, relevando necesidades y brindando soluciones a personas mayores, personas con discapacidad y familias que atraviesan problemas de salud u otras situaciones especiales.

Vogel destacó que el objetivo central del operativo es acercar el Estado a cada comunidad, garantizando una intervención directa y sin intermediarios. “Seguimos presentes en el territorio, escuchando a cada vecino y trabajando para ofrecer respuestas concretas”, afirmó el coordinador.

Este operativo en Castelli se suma a las acciones que el Programa Ñachec viene desarrollando en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de garantizar una presencia territorial activa, promover la detección temprana de problemáticas sociales y coordinar respuestas con otras áreas del Ministerio de Desarrollo Humano y organismos locales.

Las actividades incluyen acompañamiento social, asistencia en situaciones de vulnerabilidad, acceso a programas provinciales, derivaciones a servicios de salud, articulación con instituciones educativas y relevamiento para la gestión de trámites o beneficios.

Relacionado