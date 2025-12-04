CASTELLI SE PREPARA PARA LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

Desde horas tempranas, el equipo del taller de reciclado dio inicio a los trabajos de ornamentación en la plaza San Martín, decorándola con motivos navideños. Este grupo de artesanos crea cada año nuevas y bellas figuras realizadas con botellas recicladas, sumando personajes y colores que transforman la plaza en un espacio pintoresco, lleno del espíritu navideño.

Asimismo, el subsecretario de Ceremonial y Protocolo coordinó las tareas en el lugar y destacó el arduo trabajo del equipo de talleristas, felicitándolos por su constancia y perseverancia para dar vida a estas creaciones que ya son tradición en la ciudad.