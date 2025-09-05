PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

📌La Municipalidad de Juan José Castelli lleva adelante un importante operativo de limpieza y ordenamiento urbano en el barrio 4 de Junio, donde cuadrillas de operarios del Centro de Gestión Municipal trabajan con motoguadañas y realizan recolección de ramas.

💡 Al mismo tiempo, la Secretaría de Servicios Públicos avanza con el recambio de luminarias, mejorando la iluminación y la seguridad en el barrio.

✅ Con estas acciones, el municipio continúa fortaleciendo el compromiso con el cuidado de los espacios públicos y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

