SANDER VISITÓ A LOS ALUMNOS DEL EES DE MIRAFLORES EN SU CAMPAMENTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

📌El intendente Pío Sander visitó a los alumnos del Secundario EES N° 90 que participaron de un campamento en las instalaciones del Riacho Malhá, un espacio ubicado a 15 kilómetros de Castelli, acondicionado especialmente por COSAP para recibir a contingentes que deseen disfrutar de la experiencia de acampar.

✅️Hasta allí llegaron los estudiantes de Miraflores, acompañados por sus profesores, para compartir tres jornadas en las que realizaron diversas actividades lúdicas y campamentiles.

🎉El intendente se acercó al lugar para dialogar con los jóvenes y también con los profe Carolina Libre , Sergio Frank , Pablo Torres , Alejandro Algañaraz, quienes con gran compromiso y responsabilidad llevaron adelante esta propuesta educativa.

🏕Sander destacó el esfuerzo y la dedicación de los profesores, resaltando que estas actividades son fundamentales para la formación de los alumnos, ya que promueven el compañerismo, la convivencia y el contacto directo con la naturaleza.

“Nos sentimos muy orgullosos de que puedan venir a estas instalaciones, un lugar cuidadosamente preparado, donde se puede disfrutar del entorno natural, observar las aves y alejarse del ruido de la ciudad”, expresó el jefe comunal.

Relacionado