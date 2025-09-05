CASTELLI: FINALIZANDO LA ILUMINACIÓN EN CALLE FORMOSA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

🔥El personal de la Secretaría de Obras Públicas ultimó los detalles para dejar en funcionamiento la nueva iluminación de la calle Formosa.

👉 Esta noche, la arteria podrá estrenar modernas luminarias LED que reforzarán la seguridad con una mejor visibilidad, brindando mayor tranquilidad a los vecinos.

👌Se trata de un esfuerzo del municipio que, con recursos propios, concreta una obra muy importante para los barrios El Pato y Papa Francisco I y II, mejorando la calidad de vida de toda la comunidad.

