CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL TURISMO EN LA ISLA DEL CERRITO

”El turismo no solo es recreación, sino también una herramienta estratégica para el desarrollo integral de la provincia, que llevamos adelante bajo los lineamientos del gobernador Leandro Zdero”- afirmó Verónica Mazzaroli, titular del Instituto de Turismo.

El gobierno provincial, a través del Instituto de Turismo, avanza con el Programa de Fortalecimiento del Producto Pesca, una política estratégica que busca potenciar la Isla del Cerrito como un destino de pesca deportiva sostenible y de alcance nacional. En este marco, se realizó un Curso de Manipulación Segura de Alimentos destinado a personas que trabajan en contacto directo con alimentos o en establecimientos vinculados a la elaboración, fraccionamiento, almacenamiento, transporte, venta o distribución de alimentos y materias primas.

La capacitación tuvo lugar en la Hostería del Sol de la Isla del Cerrito, organizada por el Instituto de Turismo del Chaco y dictada por la Dirección Provincial de Bromatología del Ministerio de Salud.

La presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, acompañó la jornada y destacó: “La capacitación es clave para mejorar la calidad de los servicios turísticos y para seguir fortaleciendo el producto pesca, que es una de nuestras prioridades. Estamos a horas de tres días muy especiales con el XXI Torneo Internacional de Pesca con Devolución en la Isla del Cerrito, un evento que convoca a cientos de turistas nacionales e internacionales. Sabemos que el turismo es desarrollo, pero también es compromiso: por eso trabajamos para garantizar experiencias de calidad cuidando siempre nuestros recursos naturales”.

Un programa con impacto en la comunidad

El Programa de Fortalecimiento del Producto Pesca tiene como ejes principales:

-Promover un turismo de pesca sostenible, cuidando el entorno y preservando las especies.

-Diversificar la oferta turística con nuevos servicios y experiencias.

-Generar oportunidades económicas para pescadores artesanales, guías, emprendedores y comerciantes.

-Reforzar la identidad cultural y natural de la isla.

-Posicionar a la Isla del Cerrito como un referente regional y nacional.

-Impulsar alianzas entre el sector público, privado y la comunidad.

Beneficios compartidos

Desde Turismo coincidieron que: “El programa impacta de manera directa en pescadores, prestadores turísticos, comerciantes locales y en la comunidad en general, generando un círculo virtuoso de desarrollo económico y social”.

