ECOM CONTINÚA TRABAJANDO EN LA RESTAURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁMITES (SGT)

Desde la empresa Ecom comunicaron que “Nuestro equipo técnico trabaja incansablemente, de manera prioritaria y con monitoreo permanente para garantizar la restitución completa del servicio en condiciones óptimas”.

Se informa a los usuarios que el Sistema de Gestión de Trámites (SGT) continúa momentáneamente fuera de servicio, debido a que el proceso de restauración en curso demanda más tiempo del estimado inicialmente. El inconveniente comenzó el miércoles por la mañana con intermitencias en el sistema. Al mediodía, se decidió suspender su funcionamiento e iniciar la restauración a partir de un respaldo existente.

Actualmente, el procedimiento continúa en ejecución y, por el volumen de información a procesar, se prevé que podría extenderse unas 24 horas adicionales.

Agradecemos la comprensión y paciencia de todos los usuarios, y reafirmamos nuestro compromiso de mantenerlos informados ante cualquier novedad relevante.

