Vie. Sep 5th, 2025

AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

Viernes 5 de septiembre

8:30 Hs- Lanzamiento de Operativo de Seguridad- XXI Torneo de Pesca del Dorado con Devolución.
Lugar: Ruta 16 y San Martín (rotonda donde está el cartel CHACO y las banderas).

10:00 Hs- En el Salón Obligado, lanzamiento de Jornada Regional de Pediatría.

🟡 Por la tarde:

📍 En la ISLA DEL CERRITO

17:00 hs: Avance de obras del CIFF Nº24 “Dolores Moreyra”
-Ministerio de Desarrollo Humano.

17.30 hs: Inauguración del Centro de Monitoreo.
-ECOM y Ministerio de Seguridad.

18:00 hs: Acto 149º Aniversario de Isla del Cerrito.
Lugar: SUM de Escuela de Nivel Secundario N° 91 “Marta Susana Melussi”.

 

💪 Los esperamos‼️

