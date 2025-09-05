AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Viernes 5 de septiembre
8:30 Hs- Lanzamiento de Operativo de Seguridad- XXI Torneo de Pesca del Dorado con Devolución.
Lugar: Ruta 16 y San Martín (rotonda donde está el cartel CHACO y las banderas).
10:00 Hs- En el Salón Obligado, lanzamiento de Jornada Regional de Pediatría.
🟡 Por la tarde:
📍 En la ISLA DEL CERRITO
17:00 hs: Avance de obras del CIFF Nº24 “Dolores Moreyra”
-Ministerio de Desarrollo Humano.
17.30 hs: Inauguración del Centro de Monitoreo.
-ECOM y Ministerio de Seguridad.
18:00 hs: Acto 149º Aniversario de Isla del Cerrito.
Lugar: SUM de Escuela de Nivel Secundario N° 91 “Marta Susana Melussi”.
💪 Los esperamos‼️