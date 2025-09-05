RESISTENCIA: TRAS ALLANAMIENTO DETIENEN A UNA MUJER Y SECUESTRAN COCAÍNA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La División Microtráfico Metropolitana secuestró envoltorios de droga que estaban ocultos dentro de un tomacorriente. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Antidrogas N° 2.

Un procedimiento antidroga llevado a cabo por la División Microtráfico Metropolitana terminó con la detención de una joven de 19 años y el secuestro de cocaína en un domicilio ubicado sobre la calle Combate Vuelta de Obligado, en Resistencia.

El operativo se realizó este jueves 4 de septiembre, alrededor de las 20, con la intervención del Juzgado de Garantías N° 5, a solicitud de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2.

Durante el registro, los agentes incautaron 31 envoltorios tipo “bochitas” y 2 paquetes de mayor tamaño, todos con resultado positivo a cocaína, con un pesaje total de 11,2 gramos. Además, se secuestraron $2.000 en efectivo y un teléfono celular marca Redmi.

Como resultado del procedimiento, fue aprehendida una joven de 19 años, principal investigada en la causa, quien quedó a disposición de la fiscalía interviniente.

