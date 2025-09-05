LA SELECCIÓN ARGENTINA LE GANÓ 3-0 A VENEZUELA POR LAS ELIMINATORIAS EN EL ÚLTIMO PARTIDO DE MESSI EN EL PAÍS

Lionel Messi habló este jueves después de la goleada de la Selección argentina 3-0 ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Fue su último encuentro oficial como local y esto generó mucha nostalgia en los hinchas.

“Son muchas emociones, sabiendo que era el último partido acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas. Siempre es una alegría jugar en nuestra cancha con nuestra gente”, dijo Messi, autor de dos golazos, al terminar el encuentro.

Y agregó: “Hace muchos años que venimos disfrutando partido tras partido, estoy muy feliz”

“Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Tengo el cariño en Barcelona y mi sueño era tenerlo acá en mi país con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno”, reconoció, profundamente conmovido.

Y, sobre su actualidad, reflexionó: “No creo que juegue el otro Mundial por edad, por lógica. Estoy ilusionado y con ganas, voy día a día, partido tras partido. Este año hubo muchos partidos, vengo de estar parado unos días, cuando volví me resentí, ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es día a día, sintiendo sensaciones”.

“Era el último por los puntos acá, quiero sentirme bien y ser sincero conmigo mismo: cuando estoy bien disfruto y cuando estoy mal prefiero no estar”, concluyó.