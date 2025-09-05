COMISARIA PRIMERA RESISTENCIA: DETUVIERON A UN SUJETO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un sujeto de 47 años termino detenido por el hecho.

La investigación comenzó cerca de las 21:30, sobre calle Hipólito Irigoyen, entre avenida Italia y Monteagudo, cuando la damnificada de 44 años, denunció en la Comisaria Primera Resistencia haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja, de 47 años.

Ante esta situación, la damnificada fue trasladada primero a Sanidad Policial. En ese momento, recibió un llamado telefónico de la pareja, quien le advirtió que se encontraba frente a su vivienda, en el barrio Ministro Rawson, y que tenía intenciones de prender fuego la casa.

De inmediato se comisionaron móviles policiales hasta el lugar, logrando la demora del hombre en la vía pública. La Fiscalía de Género dispuso la aprehensión del sujeto por Supuestas Lesiones Leves y Amenazas en Contexto de Violencia de Genero, quien quedó a disposición de la Justicia.

