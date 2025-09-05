ZONA SUR: ERA BUSCADO POR LA JUSTICIA DESDE EL 2019

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El procedimiento se dio en el marco del operativo de seguridad “Lince”. El detenido circulaba en una motocicleta sin patente y con números de cuadro no visibles.



En la madrugada de este viernes, personal del Servicio Externo de la Comisaría Quinta de Resistencia detuvo a un hombre que presentaba un pedido de detención vigente desde 2019.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 2, en la intersección de avenida Lisandro de la Torre y calle Cuba, en el marco del operativo preventivo “Lince”.

Allí, los efectivos interceptaron una motocicleta Zanella ZB 110 cc, color bordo, sin dominio colocado y con número de cuadro no visible, conducida por un sujeto de 35 años.

Al verificar sus datos en el sistema federal Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se constató que registraba un pedido activo de detención desde el 3 de junio de 2019, en una causa caratulada “ejecución de pena (unificación de pena-condicionales)”, con intervención del Juzgado de Ejecución Penal N° 2.

El detenido, junto con el motovehículo secuestrado, fue trasladado a la Comisaría Séptima Metropolitana, por razones de jurisdicción, quedando a disposición de la Justicia.

