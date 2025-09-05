DEPARTAMENTO CENTRO MULTIAGENCIAL DE EMERGENCIAS 911: DETUVIERON A UN HOMBRE CON PEDIDO DE APREHENSIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El procedimiento fue realizado por la División Patrulla Preventiva.



Esta madrugada, personal de la División Patrulla Preventiva demoró a un hombre de 43 años que registraba un pedido de aprehensión vigente.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de la 1:30 en la avenida Mac Lean al 3200, donde los agentes identificaron un hombre a fin de realizar un control de rutina.

Al consultar sus datos en el sistema gestión biométrica (SIGEBI), se constató que sobre el hombre pesaba una orden de aprehensión y detención emitida por el Juzgado de Paz de Villa Ángela – Guiraldes, , en una causa por infracción al Código de Faltas, desde fecha 07/05/2025.

Tras la demora, se dio intervención a la División Medicina Legal y a la comisaría Séptima Metropolitana para continuar con las diligencias correspondientes.

