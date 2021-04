OFICIALIZARON LA DECISIÓN DE CRISTINA KIRCHNER DE RENUNCIAR A SU SUELDO COMO VICEPRESIDENTE

La decisión de Cristina Kirchner de renunciar a su sueldo como vicepresidenta fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

A través de la Resolución 145/2021 de la Secretaría General, a cargo de Julio Vitobello, el Gobierno Nacional procedió a la suspensión del pago de haberes correspondiente al cargo para el que fue electa. “Tómese conocimiento de la renuncia a la percepción de haberes correspondientes al cargo de Vicepresidenta de la Nación, a partir del 1 de abril de 2021, realizada por la Dra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.

CFK tomó esta decisión a mediados del mes pasado tras haber sido notificada por la ANSES de que se le iba a restituir su asignación vitalicia mensual por haber ocupado la Presidencia de la Nación durante los períodos 2007-2011 y 2011-2015. Lo comunicó al Poder Ejecutivo través de una carta dirigida a Vitobello, en la que también anunció que renunciaba al privilegio de no pagar Ganancias.

En medio del enfrentamiento del Gobierno con el Poder Judicial, expresó que renuncia al pago del Impuesto a las Ganancias más allá de que tiene el “legítimo derecho” a no hacerlo “por asimilación legal de dichas asignaciones (jubilación y pensión) a las que perciben los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes como todos y todas sabemos, no pagan impuestos a las ganancias”.

En aquella oportunidad, desde el entorno de la ex mandataria aseguraron que se trató de una “decisión política” ya que “no se estaba adecuando a un dictamen judicial sino que le corresponde su sueldo como vice”.

En la misma carta dirigida al secretario general de Presidencia, hizo hincapié en que fue “ilegítimamente privada” de la asignación mensual vitalicia por una decisión administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Carolina Stanley, “durante la gestión de Mauricio Macri”.

La ex presidenta había iniciado una demanda en 2017, tras la resolución firmada por Stanley que le impedía el doble cobro del beneficio previsional vitalicio. Cristina Kirchner reclamó entonces la devolución de la pensión del ex presidente Néstor Kirchner y las sumas retenidas en concepto de Impuesto a las Ganancias.

Como el resto de los ex presidentes, ex vicepresidentes y ex integrantes de la Corte Suprema, CFK goza del beneficio de la Asignación Mensual Vitalicia, previsto en la Ley 24.018. Pero la entonces diputada Margarita Stolbizer denunció que había irregularidades en el cobro de las dos pensiones, una por su mandato y otra por el de su esposo. La administración macrista entendió que tenía que elegir por una de las dos pensiones.

En su demanda, Cristina Kirchner había argumentado que se trataba de “un beneficio no contributivo especial, otorgado en reconocimiento del mérito y del honor de quienes ejercieron esos cargos y que es incompatible con el goce de toda otra jubilación, pensión, retiro o prestación, pero del régimen ordinario”.

El 29 de diciembre de 2020, el juez federal -subrogante- de la Seguridad Social Ezequiel Pérez Nami hizo lugar al planteo de la vicepresidenta y dispuso que se habilite el pago de la pensión que le correspondía, con intereses retroactivos y sin pagar el Impuesto a las Ganancias.

La oficialización de la decisión de CFK se dio luego de que la Justicia decidiera devolverle la administración de las sociedades Hotesur, Los Sauces, y el condominio de Máximo y Florencia Kirchner que se hallaban intervenidas.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 5 que tiene a su cargo el juicio por sospechas de lavado de dinero en el hotel Alto Calafate, en el hotel Los Sauces- Casa Patagónica y en el Condominio formado por los hijos de la vicepresidenta y en la inmobiliaria Los Sauces. Al respecto, se explicó que las intervenciones judiciales se han extendido por mucho tiempo, por lo que corresponde dejarlas sin efecto.

