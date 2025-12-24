OCHO PROCEDIMIENTOS DEJARON SEIS DEMORADOS Y VARIOS SECUESTROS EN RESISTENCIA Y BARRANQUERAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los operativos se realizaron entre la noche de ayer y la madrugada de este 24 de diciembre.

Personal del Departamento Operaciones Estratégicas LINCE llevó adelante una serie de procedimientos preventivos y de investigación en distintos puntos de Resistencia y Barranqueras. Las tareas se desarrollaron entre la noche del 23 y la madrugada de hoy, con la participación del Grupo Motorizado LINCE y la División Registro y Control de Talleres.

El primer procedimiento tuvo lugar en Barranqueras, en la intersección de avenidas Gaboto y Misiones, donde cerca de las 22:00 demoraron a un ciudadano de 32 años y secuestraron un arma de fuego calibre 22 con cinco cartuchos.

Alrededor de las 23:30, en la ciudad de Resistencia, en la avenida Lavalle al 200 aproximadamente, atraparon a otro ciudadano de 39 años, que registraba un pedido de aprehensión.

Pasada la media noche, en avenida Alvear y Güemes, el personal policial procedió a la demora de un joven de 29 años, sobre quien pesaba una orden de detención por “Supuestas Amenazas”, y a las 00:30, en la calle Los Hacheros al 3.000 aproximadamente, capturaron a otro joven buscado por “Supuesto Robo en Grado de Tentativa”.

Continuando con los recorridos, a la 01:10, en avenida Inmigrantes, se logró el secuestro de una motocicleta Honda Wave, que era buscada desde marzo del año pasado. Posteriormente, a las 01:30, en avenida Quijano y calle 14, lograron recuperar otra Wave, denunciada como sustraída hora antes.

En la madrugada, a las 03:25, en el pasaje Lino Torres y Pueyrredón, demoraron a un hombre de 30 años con pedido de aprehensión por “Supuesto Hurto en Grado de Tentativa”.

Para finalizar, a las 05:15, en la calle Frondizi y avenida Soberanía Nacional, atraparon a un ciudadano de 29 años, que tenía un medidor de agua cuya procedencia no pudo justificar.

Como resultado del operativo, se realizaron ocho procedimientos, donde seis personas fueron demoradas y secuestraron un arma de fuego, municiones, dos motocicletas y un medidor de agua.

