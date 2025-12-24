EL POSTEO DE MARAVILLA MARTÍNEZ DESPUÉS DEL VIDEO VIRAL DEL HINCHA QUE LE PIDIÓ QUE JUGARA EN BOCA: “LEALTAD”

El posteo de Maravilla Martínez después del video viral que lo vinculaba con Boca: “Lealtad”. (Foto: EFE)

El delantero de Racing Adrián “Maravilla” Martínez compartió una publicación en la que le juró “lealtad” al club luego de que se hiciera viral un video en el que le pedían al atacante que jugará en Boca.

El goleador hizo un posteo en sus historias de Instagram en el que reafirmaba su compromiso con la “Academia” y su deseo de retirarse en el cuadro de Avellaneda.

En la grabación que se viralizó, un amigo de “Maravilla”, hincha del Xeneize, afirmó que “estaba haciendo todo lo posible para convencerlo de jugar en Boquita”. Además, aprovechó para cuestionar a Juan Román Riquelme, presidente del cuadro azul y oro: “Riquelme, este es el nueve para Boca. Pero bueno, vos nunca querés poner la plata”.

Posterior a la controversia generada por el video y la posibilidad de que el exInstituto de Córdoba se convierta en jugador del elenco de La Ribera, Martínez fue contundente y rápidamente desestimó los rumores.

El delantero de 33 años posteó una imagen suya con la camiseta de Racing acompañada por la frase “Primer y último escudo que beso. Gracias Racing. Lealtad…”. Dicha acción rajo tranquilidad a los simpatizantes de la “Academia” que visualizaron un futuro sin su goleador.

Desde su llegada a Avellaneda, “Maravilla” demostró un impresionante nivel para meterse rápidamente en los corazones de los fanáticos albicelestes tras anotar 52 goles y repartir 12 asistencias en 94 partidos.