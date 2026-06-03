NUNCA HUBO SOBREPRECIO: LA FIA CERRÓ LA INVESTIGACIÓN CONTRA ECOM CHACO SIN IMPUTACIONES

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas concluyó que los pagos observados por la oposición legislativa se ajustaron a los valores de mercado y descartó la existencia de perjuicio para el Estado.

La actuación se originó a partir de una denuncia presentada por legisladores del Bloque Justicialista y del Frente Grande, quienes cuestionaron contrataciones realizadas entre octubre de 2024 y julio de 2025, señalando presuntas irregularidades vinculadas a sobrefacturación, direccionamiento de contrataciones y eventual perjuicio al erario público.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de la Provincia del Chaco dispuso el cierre de la investigación iniciada contra el Directorio de Ecom Chaco S.A. mediante la Resolución N° 3107/26. El organismo concluyó que los pagos realizados por la empresa estatal en concepto de servicios notariales no fueron excesivos ni irrazonables, descartando la existencia de sobreprecios.

Tras el análisis de documentación respaldatoria, comprobantes, actas de directorio, tablas arancelarias del Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco y una auditoría con intervención del Tribunal de Cuentas, la FIA desestimó las acusaciones formuladas.

Conclusiones de la investigación

En los fundamentos de la resolución, el fiscal general Gustavo Santiago Leguizamón sostuvo que los honorarios abonados a la profesional interviniente mantuvieron correspondencia con los valores de referencia establecidos por el Colegio de Escribanos. La auditoría determinó que los montos abonados superaron en aproximadamente un 11% el mínimo indicativo establecido por la entidad profesional, diferencia que fue considerada compatible con las prácticas habituales del mercado. A partir de estas conclusiones, la Fiscalía señaló expresamente que los importes analizados “no resultan excesivos ni irrazonables”, por lo que resolvió finalizar la investigación sin formular cargos, imputaciones ni remitir antecedentes a la Justicia Penal.

El organismo también consideró que el incremento en la facturación observado durante el período investigado respondió a situaciones excepcionales de gestión, entre ellas la certificación notarial vinculada a la desvinculación formal de 86 trabajadores y la regularización de trámites institucionales ante la Inspección de Personas Jurídicas que permanecían pendientes desde 2018.

Si bien la FIA validó la legalidad de las contrataciones y los montos abonados, efectuó recomendaciones orientadas a fortalecer los procedimientos internos de compras y contrataciones, sugiriendo la actualización de herramientas administrativas y mecanismos de control documental. Desde Ecom Chaco señalaron que esas mejoras forman parte de un proceso de modernización ya iniciado por la empresa.

Avances en transparencia y digitalización

Entre las acciones implementadas, la empresa destacó la utilización de la Subasta Electrónica Inversa, una herramienta digital que permite la competencia abierta entre proveedores mediante la reducción progresiva de precios en tiempo real.

Según datos de la empresa, durante 2025 este sistema permitió generar ahorros superiores a los 300.000 dólares respecto de los valores de referencia iniciales de los procesos de compra realizados.

Asimismo, Ecom Chaco informó que trabaja en la implementación de ECOMPRAS, un nuevo manual de adquisiciones y contrataciones que incorporará expedientes electrónicos trazables y mecanismos de publicación digital de los resultados de cada proceso comercial.

Con el cierre de la actuación administrativa y la ausencia de observaciones sobre los montos investigados, la resolución de la FIA descartó la existencia de sobreprecios en las contrataciones que dieron origen a la denuncia.

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