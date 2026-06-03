3J | NI UNA MENOS: PROMOVIENDO EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA

En el marco de una nueva conmemoración del #3J, fecha en la que recordamos y reafirmamos el compromiso de toda la sociedad con el movimiento Ni Una Menos, visitamos la Biblioteca Popular Escolar Martín Miguel de Güemes en donde participaron alumnos y alumnas de la E.E.S. N.º 184 para llevar adelante un taller sobre los buenos tratos 🤝, tanto dentro como fuera del aula 🏫, y sobre los distintos tipos de violencias que pueden presentarse en nuestro entorno.

🗣️ La actividad tuvo como objetivo visibilizar esta fecha tan significativa, generar espacios de reflexión 💭 y promover la construcción de vínculos basados en el respeto ❤️, la empatía 🤗 y la igualdad ⚖️.

👥 El taller estuvo a cargo de la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género, Solange Sander, junto al Coordinador de Juventudes, Nicolás Gómez.

💜 Entre todos y todas seguimos construyendo una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.

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