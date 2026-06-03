OPERATIVO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RAMAS BARRIO POR BARRIO, MIRAFLORES MÁS LIMPIO

✓Desde la Municipalidad de Miraflores seguimos con el operativo de limpieza y recolección de ramas en distintos sectores de la ciudad.

Estas tareas son fundamentales para mantener las calles limpias y ordenadas, mejorar la circulación vehicular y peatonal, y prevenir obstrucciones ante lluvias.

Solicitamos la colaboración de los vecinos y vecinas depositando las ramas en lugares accesibles, sobre la línea municipal, para facilitar la tarea del personal.

Seguimos trabajando todos los días para que entre todos tengamos el Miraflores que nos merecemos.

Relacionado