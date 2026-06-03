Mié. Jun 3rd, 2026

OPERATIVO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RAMAS BARRIO POR BARRIO, MIRAFLORES MÁS LIMPIO

por Redaccion J 2 horas atrás
✓Desde la Municipalidad de Miraflores seguimos con el operativo de limpieza y recolección de ramas en distintos sectores de la ciudad.
Estas tareas son fundamentales para mantener las calles limpias y ordenadas, mejorar la circulación vehicular y peatonal, y prevenir obstrucciones ante lluvias.
Solicitamos la colaboración de los vecinos y vecinas depositando las ramas en lugares accesibles, sobre la línea municipal, para facilitar la tarea del personal.
💪 Seguimos trabajando todos los días para que entre todos tengamos el Miraflores que nos merecemos.

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