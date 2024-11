NUEVOS DATOS DEL CASO: AL JEFE DE LA FUERZA AÉREA ECHADO LE DESCUBRIERON AL MENOS 32 VUELOS PARTICULARES EN AVIONES MILITARES

Horas después de darse a conocer la noticia del despido del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Fernando Mengo, por haber utilizado la flota oficial para fines particulares, el ministro de Defensa, Luis Petri, reveló detalles del escándalo.

Fernando Luis Mengo había asumido en enero.

Dijo que se comprobaron «al menos 32 viajes» del alto jefe militar con la ruta Buenos Aires-Paraná, donde no existen los manifiestos de los vuelos y comprometen al brigadier desplazado.

«Estas cuestiones no se pueden demorar. En el día anterior circuló periodísticamente esta versión de vuelos irregulares que habrían sido tomados por el jefe de la Fuerza Aérea», avanzó el ministro de Javier Milei.

Acto seguido, reveló que hizo un llamado clave. «Nos comunicamos con el periodista que nos proporcionó la información, contrastamos esa información y corroboramos que habla de la existencia de al menos 32 viajes que habrían ocurrido los fines de semana o de viernes a lunes», detalló.

«La ruta es Buenos Aires-Paraná en donde llamativamente no existen los manifiestos de los vuelos respecto de quienes los habrían realizado», denunció Petri, en diálogo con el streaming Neura.

Y remarcó su accionar de inmediata acción para echar al involucrado. «El contraste es muy claro con respecto a otras gestiones. en la que fueron cómplices. No vamos a estar de ese lado, vamos a estar siempre del lado de la Justicia». comparó.

«Este es el gesto que tiene que ocurrir, no tenemos derecho a equivocarnos, tenemos que ser implacables ante las irregularidades. No hicimos ni más ni menos lo que debemos hacer», insistió Petri, quien además dijo que esta exigencia «es una directiva del Presidente» que les baja a sus ministros.

Además de la indebida utilización de los aviones de la fuerza, el ministro agregó sobre Mengo que «podrían existir situaciones de acoso y abuso» y que están recolectando información al respecto. «Estamos garantizando que las víctimas lo puedan denunciar judicialmente», apuntó en otra entrevista, por LN+.

En ese sentido, garantizó que las militares que apunten contra quien fuera su superior «no van a sufrir represalias». «Esto es fundamental», dijo en nombre de la cartera de Defensa y de las Fuerzas Armadas y alentó a que denuncien los casos sin miedo.

Más temprano, Petri había justificado la decisión de despedir a Mengo «en cumplimiento del deber de garantizar la transparencia, la ética y el respeto a la ley en las Fuerzas Armadas».

Al respecto, remarcó que su decisión «responde a hechos que ponen de manifiesto el uso indebido de aeronaves de la institución con fines particulares, lo que implica una grave violación de la normativa que rige el manejo de los bienes públicos y de las responsabilidades inherentes a su cargo».

La determinación sobre Mengo se tomó a causa de una investigación realizada por el periodista Federico Teijeiro, de la cual el Ministerio de Defensa tuvo conocimiento a primera hora de este jueves.

Teijeiro descubrió que Mengo utilizó en al menos 32 ocasiones los Beechcraft 200 de la Fuerza Aérea, matrículas TC-111, TC-112, TC-114,TC-115, TC-117 y TC-119. Y también el T-10 de la Presidencia que pasó a la flota de la fuerza, siempre para fines personales.

El periodista también pudo comprobar con los registros de vuelo de la Aeroestación Militar Aérea (AMA), que está en Aeroparque y de donde salen los presidentes y ministros, y además de la ANAC, que Mengo hizo siempre estos viajes Buenos Aires-Paraná-Buenos Aires, cuyos pasajeros serían él y su novia, la suboficial Yanina Torres, y a veces todos o algunos de los cuatro hijos de la mujer en otro matrimonio. La militar trabaja en la base de Paraná y es posible que también sea sancionada.

Quién es Fernando Mengo, el jefe echado de la Fuerza Aérea

Luis Mengo, cordobés, de 59 años y padre de dos hijos, había asumido su cargo como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina en enero de este año, cuando reemplazó en el cargo al brigadier general Xavier Julián Isaac, quien pasó a ser jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a las denuncias, el jefe militar habría utilizado aeronaves para viajar hasta la capital de Entre Ríos para visitar a una novia. Pero, desde el Edificio Libertador también agregaron que el desplazado militar también habría utilizado las unidades de la fuerza como remise para trasladar familiares desde esa provincia hasta el sector militar del Aeroparque Metropolitano (BAMA).

Mengo comenzó su carrera militar en 1983 en la Escuela de Aviación Militar, donde se graduó en 1986 como alférez del Escalafón del Aire y posteriormente se especializó como piloto de Caza.

Con más de 2600 horas de vuelo, principalmente en aviones de caza, su carrera operativa lo llevó a integrar unidades clave como las brigadas aéreas de Mendoza, Santa Fe y San Luis, de acuerdo a información oficial publicada por el Gobierno.

El saliente oficial había desempeñado roles estratégicos y operativos en el Comando Aeroespacial y la Secretaría General de la Fuerza Aérea, liderando proyectos como la implementación del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA). Su participación en ejercicios internacionales y misiones de paz en Haití y Chipre consolidó su experiencia en cooperación internacional. Pero cayó por los vuelos personales con su novia, también militar y los hijos de ella.