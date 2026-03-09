NUEVOS CONOCIMIENTOS BECARIA INVESTIGA CÓMO FRENAR A LA CHICHARRITA DEL MAÍZ CON BIOINSUMOS

Gianella Melina Kubler desarrolla un proyecto sobre el uso de hongos entomopatógenos para controlar el vector que transmite la enfermedad. El trabajo lo lleva adelante en el Campo Experimental y en el laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE ante la emergencia sanitaria que enfrenta el cultivo en el nordeste argentino (NEA).

La estudiante de Ingeniería Agronómica Gianella Melina Kubler lleva Adelante un proyecto de investigación sobre el control biológico del vector que transmite el “Achaparramiento del Maíz”. El trabajo forma parte de una Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), y tiene como directora a la Ing. Agr. (Mgter.) Celsa Noemí Balbi, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE.

El Proyecto se denomina “Control del vector (Dalbulus maidis) del achaparramiento del maíz con bioinsumos entomopatógenos”, y se centra en una enfermedad que representa una amenaza para el cultivo del maíz en el NEA.

El maíz es el cereal de mayor siembra en la región y se utiliza para la alimentación humana y animal. La producción atraviesa una situación de emergencia sanitaria debido al achaparramiento del maíz, enfermedad endémica en el norte de Argentina.

La enfermedad que es un complejo, es transmitida por Dalbulus maidis un insecto del orden de los hemípteros, conocido como chicharrita del maíz. Este vector trasmite al menos cuatro patógenos: Corn Stunt Spiroplasma (CSS), un fitoplasma y dos virus. El complejo puede causar mermas de rendimiento de más del 70%, con incidencias cercanas al 100% en la región durante la campaña.

Dalbulus maidis es el único vector conocido de este complejo de enfermedades. Se lo describe como un insecto succionador con gran capacidad de multiplicación. Para su control se han registrado insecticidas y se han publicado buenas prácticas agrícolas, entre las que se incluyen fechas de siembra concentradas y eliminación de maíces “guachos”.

Los materiales genéticos de maíz más sembrados en el nordeste han mostrado una respuesta inadecuada frente a esta enfermedad en los últimos años, aunque se han liberado al mercado materiales menos susceptibles.

Antecedentes. En Argentina y en la región NEA, el conocimiento sobre el uso de hongos entomopatógenos como controladores de Dalbulus maidis es incipiente. Se han documentado casos de eficiencia de estos controladores en otras especies, lo que sugiere un potencial para su aplicación en el control de la chicharrita.

Los hongos entomopatógenos son microorganismos especializados que infectan, enferman y matan insectos y otros artrópodos, actuando como agentes naturales de control biológico. A diferencia de los insecticidas químicos, estos hongos penetran la cutícula del insecto, proliferan en su interior y causan su muerte sin dañar el medio ambiente, siendo una alternativa sostenible para el manejo de plagas agrícolas.

La emergencia sanitaria causada por el complejo de enfermedades del achaparramiento del maíz ha generado un incremento en la atención hacia la investigación en esta área. La mayoría de los proyectos se encuentran en fase de desarrollo y no existen datos previos.

Uso de hongos entomopatógenos. El proyecto investiga sobre el uso de hongos entomopatógenos en formulación de bioinsumos como potenciales controladores del vector.

De manera particular, la investigación pretende generar información acerca del control biológico en el maíz con hongos entomopatógenos. También analizar la compatibilidad y efectividad de combinaciones de hongos entomopatógenos en el control de la plaga. Por otra parte, evaluar variables secundarias relacionadas con la salud y desarrollo del cultivo de maíz en respuesta a los tratamientos.

Finalmente, le becaria busca conocer la evolución de la disminución poblacional de los insectos luego de la aplicación de los bioinsumos.

Ensayos. El proyecto contempla estudios in vitro y en campo. Se ha realizado la siembra de maíz, la recolección de chicharritas y su posterior cría, seguida de la infestación de estos insectos en jaulas controladas.

Se aplican distintos bioinsumos que incluyen a tres hongos entomopatógenos: Isaria fumosorosea, Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae. Se controla la supervivencia de los insectos a través del tiempo y se analizarán los datos resultantes mediante el paquete estadístico “lme4” del software RStudio.

Según lo expresado a UNNE Medios, el experimento se realiza en el Campo Experimental y en el laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE. Se implementan cuatro tratamientos con cuatro repeticiones en un diseño completamente al azar.

La metodología específica consiste en sembrar un híbrido de maíz (Zea mays) en macetas individuales. Cada maceta representa una unidad experimental y al llegar al estadío fenológico V4 se infesta con una población de cinco individuos de Dalbulus maidis.

La variable respuesta a analizar es la población de Dalbulus maidis presente en cada unidad experimental en estado vivo o muerto. El análisis estadístico consistirá en la evaluación de la varianza de los tratamientos con el testigo, con un nivel de significancia de 0,05.

