NUEVO IMPUESTAZO MUNICIPAL EN RESISTENCIA

Desde EVOLUCIÓN RADICAL de Resistencia nos manifestamos en contra del impuestazo impulsado por el Intendente Municipal y aprobado por el Concejo Municipal. La gente está cansada de pagar y no tener respuesta. Es evidente la baja calidad de los servicios que se brindan a contraprestación de caros impuestos determinados por el Intendente y su equipo de funcionarios.

Este nuevo impuestazo vuelve a recaer sobre la clase media y media baja de Resistencia. Los aumentos de los impuestos nacionales y provinciales vienen golpeando los últimos años sobre los mismos sectores sociales.

El principal responsable de esta decisión política que afecta a los resistencianos es el Intendente Gustavo Martínez. Pero también llevan su parte de responsabilidad los ediles capitalinos que al momento de votar levantaron las manos para su aprobación.

A nivel nacional, los candidatos Juntos por el Cambio suscribieron un compromiso para no aumentar ni crear nuevos impuestos y Resistencia no debería haber sido la excepción porque entendemos que era posible tener un presupuesto equilibrado y sin incrementar desconsiderablemente los tributos municipales como tampoco permitir la toma de grandes créditos para financiar los gastos del Intendente.

Además de ese compromiso público de Juntos por el Cambio, desde CHACO CAMBIA hicimos bandera y valorizamos la lucha de los sectores de vecinos autoconvocados que se opusieron a los anteriores impuestazos de Gustavo Martínez; una de las listas hasta llevo de candidata a diputada a una vecina referente de ese sector; por lo que es mucha más grave la incoherencia de los concejales que han votado a favor de la política del Intendente Martínez y traicionado la confianza depositada en las urnas por miles de vecinos convencidos que no íbamos a avalar estas prácticas políticas que golpean el bolsillo de los contribuyentes.

Mantener este rumbo deja en claro que el Intendente Gustavo Martínez parece no tener otro instrumento más que seguir asfixiando las economías de las familias de clase media. De una vez por todas los gobernantes deben entender que el ajuste lo tiene que pagar la política y no la gente. Será simple poner en evidencia si aquí ha primado la voluntad de tener una mejor ciudad o tan solo mejorar la posición política de algunos sectores: con solo revisar la cantidad de contratos políticos de asesores y funcionarios de gabinete se podrá despejar esa duda.

En el Chaco, y en especial en Resistencia, crece la tasa de pobreza mes a mes y con mayores impuestos que afectan a la clase media trabajadora van a seguir aumentando los pobres. Hay que hacer un Estado más inteligente y más eficiente. Hoy no se tiene certeza de cuánto será el impacto de los aumentos en los tributos; se anuncia desde nuestros ediles un “acuerdo” sin fecha ni tiempo para su cumplimiento por una mejora salarial a los empleados municipales (que en definitiva es resorte y facultad del Ejecutivo Municipal), no se tiene claridad ni precisiones sobre una posible delegación de facultades al Intendente Martínez o cuáles son los límites al endeudamiento aprobado. Y en estas horas solo vemos una discusión mediática entre concejales oficialistas y opositores siendo que hace un año atrás los mismos actores se comportaban como socios políticos, dando así, muestra de más incoherencia frente a la sociedad.

El impuestazo aprobado un año atrás no se vio reflejado en mejores servicios públicos y la clase media que soportó en mayor parte el aumento de los impuestos, tiene que seguir circulando por las calles en estado deplorable, calles pavimentadas llena de baches, las de tierra y enripiadas sin arreglos, falta de riego, semáforos sin funcionar, y la multiplicación de basurales en todas las esquinas. Sin obviar que haber avanzado en la aprobación de este nuevo presupuesto, tomando como referencia valores del presupuesto 2021, implica también consolidar y avalar situaciones controvertidas judicialmente y que los vecinos de Resistencia están a la espera de su resolución.

No creemos que el camino para salir adelante en esta crisis sea ahogar en impuestos al vecino de Resistencia, por eso, somos críticos a cualquier aumento de impuestos porque entendemos que el contribuyente no aguanta más. Nuestros concejales no deben apartarse de la línea fijada por la conducción nacional y apoyada por los gobernadores radicales de no permitir más aumento en los tributos. Entendemos que los concejales de la UCR deben, más allá de sus diferencias mediáticas con concejales oficialistas y la ejecución del acuerdo Rozas-Zdero a nivel local, deben priorizar desde sus bancas la defensa de los vecinos de Resistencia ante la voracidad en el aumento de los impuestos llevado adelante por el Intendente Martínez.

Desde EVOLUCION RADICAL proponemos trabajar en lo técnico en el diseño de un sistema tributario municipal progresivo que incluya una medición del impacto de mejora en los servicios públicos que vuelven al contribuyente, donde las actualizaciones estén de acuerdo con las actualizaciones salariales de los trabajadores fijados por paritarias. Un sistema que permitiría evaluar la gestión y justificar incrementos de tarifas en lo sucesivo y desde lo político en un sistema de responsabilidades, que nos garantice transparencia, nos devuelva la confianza rota con los vecinos que han apoyado a nuestro espacio común que era CHACO CAMBIA y empezar a realizar una verdadera oposición activa, señalando los errores en la gestión municipal.

