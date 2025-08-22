NUEVA OBRA DE ARTE EN CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la jornada de este viernes 22 de agosto, la Fundación Amigos del Arte llevó adelante el descubrimiento de una nueva obra que fuera realizada en la última Bienal 2024 y que ahora pasa a formar parte del patrimonio cultural de Juan José Castelli.

El acto se desarrolló en las afueras del edificio de la Extensión Áulica de la UNNE, institución que recibió la obra como donación de la fundación, en un gesto que reafirma el compromiso de la ciudad con el arte y la cultura.

👉 La obra, titulada “El barco que nos lleva a todos” Emrah Önal (de Turquía), fue presentada junto a las autoridades de la facultad:

Procurador General Jorge Canteros, el Decano Dr. Mario R. Villegas, Director Dr. Luis Alegre, Coordinadora Dra. Graciela Loza, Coordinadora Dra. Cynthia Frías

También acompañaron el intendente Pío Sander, la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, y demás autoridades locales.

✅️El presidente de la Fundación, René Bertolucci, destacó el valor de este tipo de acciones y expresó:

“Este simple instante de descubrir una obra tiene detrás un gran trabajo previo. Para nosotros, cada una de estas inauguraciones es un acto muy importante y significativo que nos llena de orgullo”.

📌 Cabe recordar que la Fundación Amigos del Arte viene realizando una labor constante en la colocación de obras en distintos espacios de la localidad, fortaleciendo la identidad cultural de Castelli y acercando el arte a la comunidad.

