LA EDUVIGIS: EL GOBIERNO PROVINCIAL AVANZA EN LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO TERAPÉUTICO “LA FORTALEZA”

El Gobierno provincial continúa con la ampliación y el fortalecimiento de la comunidad terapéutica “La Fortaleza» , un espacio fundamental para la rehabilitación integral de personas con consumos problemáticos.

En esta oportunidad, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, supervisó los trabajos de la tercera etapa del proyecto, que contempla la construcción de un nuevo edificio que complementa al actual. Este edificio está destinado a la atención de adolescentes e incorpora un pabellón de internación, habitaciones para hombres y mujeres con sus respectivas camas, baños, galerías y áreas comunes, lo que permitirá fortalecer la cobertura y adecuar los servicios a distintas franjas etarias.

Desde la conducción del programa Fortaleza, se viene desarrollando esta obra como una política estratégica en materia de salud y abordaje integral. La vicegobernadora Schneider ha sostenido este proyecto desde sus inicios, reconociendo su valor como herramienta de contención, recuperación y fortalecimiento comunitario en un territorio que necesitaba recuperar este espacio para el cuidado y la inclusión. La primera etapa del proyecto ya se encuentra inaugurada y significó la recuperación integral del antiguo edificio, con la incorporación de un consultorio de teleconsulta, la habilitación de 40 camas para pacientes mayores de 18 años, la construcción de una residencia para médicos y la puesta en marcha de una granja con cabras, vacas, huerta y horno de barro, destinada a la terapia ocupacional.

Posteriormente, en la segunda etapa, se avanzó en el fortalecimiento de las actividades de terapia ocupacional con la construcción de un gimnasio, talleres y galerías que mejoran la conexión entre sectores. Estas intervenciones consolidaron a la comunidad como un espacio adecuado para la atención y rehabilitación, además de optimizar las condiciones de trabajo para el personal profesional.

“El objetivo es brindar un espacio digno y de calidad para pacientes y profesionales. Esta obra fortalece la atención en salud mental y amplía la capacidad operativa de la institución”, destacó el ministro Domínguez.

Con estas obras, la comunidad terapéutica de La Eduvigis deja atrás el abandono en el que se encontraba y se transforma en un lugar de contención y rehabilitación integral, reafirmando el compromiso del Gobierno del Chaco con la salud y el bienestar de su comunidad.

