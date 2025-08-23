DIPUTADOS DEFINEN BONO PARA JUBILADOS ANSES: DE CUÁNTO SERÁ Y QUIÉNES PODRÁN ACCEDER

Diputados definen un bono para jubilados ANSES.

El presidente Javier Milei vetó el proyecto de ley que daba un aumento adicional del 7,2% y un bono de $110.000 a jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Las Cámaras aprobaron el aumento y bono el 10 de julio, pero incluso antes de que el Senado les diera luz verde, el Gobierno ya había anticipado que vetaría las leyes por considerar que ponían en riesgo el equilibrio fiscal. El decreto que veta el proyecto sostiene que el gasto por pagar un extra a los jubilados equivale a casi el 1% del PBI del 2025 y 1,68% para el próximo, lo que «dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales» y eso es «innegociable».

Lo que puede hacer el Congreso si Milei veta el bono Cuando el Presidente veta total o parcialmente una ley aprobada, el proyecto vuelve a la Cámara de origen (la que lo trató primero). Ahí se necesita una mayoría especial de dos tercios de los votos de los presentes para insistir en la sanción original y rechazar el veto. Si se alcanzan esos dos tercios, el proyecto pasa a la otra Cámara (revisora), que también debe votar con la misma mayoría calificada para insistir.

Si ambas Cámaras logran esa mayoría, la ley queda promulgada de hecho, incluso contra la voluntad del Presidente. Pero si una sola Cámara no alcanza los dos tercios, el veto queda firme y el proyecto se archiva.

La oposición confía en alcanzar los votos necesarios. En la votación original, el proyecto de recomposición previsional obtuvo 142 votos a favor y 62 en contra, con 19 abstenciones y 28 ausentes.