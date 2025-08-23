DIPUTADOS DEFINEN BONO PARA JUBILADOS ANSES: DE CUÁNTO SERÁ Y QUIÉNES PODRÁN ACCEDER
El Congreso tiene la oportunidad de volver a debatir los incrementos y revertir la decisión del Ejecutivo.
Lo que puede hacer el Congreso si Milei veta el bono
Cuando el Presidente veta total o parcialmente una ley aprobada, el proyecto vuelve a la Cámara de origen (la que lo trató primero). Ahí se necesita una mayoría especial de dos tercios de los votos de los presentes para insistir en la sanción original y rechazar el veto. Si se alcanzan esos dos tercios, el proyecto pasa a la otra Cámara (revisora), que también debe votar con la misma mayoría calificada para insistir.
Aumento y bono para jubilados
Mientras el Congreso debate si revertir o no el veto de Milei para el bono de $110.000 y el aumento del 7,2%, se confirmaron otros beneficios para jubilados:
- En septiembre los haberes aumentarán un 1,9%, de acuerdo al Decreto 274/2024 que establece actualizaciones mensuales por inflación.
- Se mantendrá el bono de $70.000 para los jubilados con ingresos mínimos.
- De esa forma, los jubilados de Anses cobrarán como mínimo $390.213 en septiembre.
Consultá próximas fechas de cobro con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Mi Anses o anses.gob.ar.