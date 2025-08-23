ARCA: LAS CONSECUENCIAS POR NO REALIZAR LA RECATEGORIZACIÓN DEL MONOTRIBUTO
La recategorización del monotributo es obligatoria para quienes superen el límite de ingresos de su categoría, y evita sanciones.
Qué sucede si no me recategoricé en el monotributo
La recategorización del monotributo debe hacerse en enero y julio de cada año. Si no se cumple en el plazo, la ARCA puede aplicar una recategorización de oficio, evaluando gastos, compras, bienes y acreditaciones bancarias para asignar una nueva categoría, con un 20% extra en servicios y un 30% en ventas.
Escalas vigentes del monotributo
- Categoría A: permite facturar hasta $8.992.597,87, con una cuota de $37.085,74 tanto para servicios como para ventas.
- Categoría B: el límite asciende a $13.175.201,52, y la cuota es de $42.216,41 en ambos casos.
- Categoría C: el tope es de $18.473.166,15, con una cuota de $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para ventas.
- Categoría D: admite hasta $22.934.610,05, con pagos de $63.357,80 en servicios y $61.824,18 en ventas.
- Categoría E: el máximo de ingresos es de $26.977.793,60, y la cuota mensual es de $89.714,31 para servicios y $81.070,26 para ventas.
- Categoría F: el tope se ubica en $33.809.379,57, con cuotas de $112.906,59 en servicios y $97.291,54 en ventas.
- Categoría G: alcanza los $40.431.835,35, con una cuota de $172.457,38 en servicios y $118.920,05 en ventas.
- Categoría H: permite facturar hasta $61.344.853,64, con un valor mensual de $391.400,62 en servicios y $238.038,48 en ventas.
- Categoría I: el límite es de $68.664.410,05, con una cuota de $721.650,46 para servicios y $355.672,64 en ventas.
- Categoría J: fija un tope de $78.632.948,76, y la cuota asciende a $874.069,29 en servicios y $434.895,92 en ventas.
- Categoría K: llega a los $94.805.682,90, con cuotas de $1.208.890,60 en servicios y $525.732,01 en ventas.