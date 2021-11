NUEVA DEMANDA CONTRA ALEC BALDWIN POR EL ACCIDENTE EN RUST: “ELIGIÓ JUGAR A LA RULETA RUSA”

La supervisora de guion presenció la muerte de Halyna Hutchins y aseguró que el actor debería haber revisado si el arma estaba cargada.

Las demandas empiezan a acorralar al actor Alec Baldwin en la Justicia: ahora, una nueva denuncia, sostiene que el actor “eligió jugar a la ruleta rusa” en el set de Rust en el que murió la directora de fotografía Halyna Hutchins. Después de las acusaciones de negligencia que llevó adelante uno de los técnicos, la supervisora de guion Mamie Mitchell realizó una demanda por lesiones físicas y emocionales en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

En el escrito que presentó, ella revela que vio en primera persona como Baldwin apretaba el gatillo. Su representante legal Gloria Allred alegó que Mitchell se sintió aterrada y temió por su propia vida. “El disparo hizo que experimentara dolor en sus oídos y cabeza y, poco después, comenzó a escuchar un fuerte zumbido en sus oídos. Luego, presenció el horror de lo que había ocurrido”, sostuvo.

Mamie Mitchell señala a Baldwin no solo por su rol como productor. Durante una conferencia de prensa, ella remarcó que la estrella de Saturday Night Live debería haber chequeado si el arma tenía balas. Además, reveló que un operador de cámaras ya se había quejado previamente de dos descargas accidentales durante el rodaje.

“Esta tragedia violenta me ha quitado la alegría. No quiero que a nadie más le suceda lo que pasó en nuestro set”, dijo en diálogo con la prensa. Entre sus acusaciones asegura no solo sufrió agresiones, también responsabiliza a la producción por su angustia emocional y afirmó que infligieron daño deliberadamente.

Además de Baldwin, los apuntados son la armera Hannah Gutierrez Reed, el asistente de dirección Dave Halls; los productores y productores ejecutivos Ryan Donnell Smith, Allen Cheney, Nathan Klingher, Ryan Winterstern, Matt DelPiano, Anjul Nigam, Emily Salveson, Jennifer Lamb y Chris MB Sharp.

