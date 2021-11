PILOTO CHAQUEÑO Y HÉROE DE MALVINAS SE RETIRA DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS TRAS CASI MEDIO SIGLO

Ayer fue su último vuelo, tras casi medio siglo frente a un avión. Roberto Cimbaro, el chaqueño que combatió al frente de un avión en Malvinas se retira de Aerolíneas Argentinas después de volar 47 años: 36 años de servicio en la Fuerza Aérea y 11 en la empresa argentina.

Piloto de ataque en la Guerra de Malvinas, Cimbaro se retiró a los 64 años, un día antes de su cumpleaños, tal como lo indica la regulación: el límite para los pilotos de aviación comercial es de 65.

La ruta elegida para finalizar su honorable trayectoria fue Resistencia, donde nació y donde subió a su hermana melliza, Norma. En un vuelo donde también fue parte de la tripulación su hija Valeria que es comisario a bordo de la línea de bandera.

Roberto o Chino, como le decían, se fue de la casa de sus padres, Roberto y Ofelia, con apenas 12 años. El destino fue Santa Fe, deseaba estudiar en el Liceo Militar General Belgrano, aunque la idea mucho no lo convenció y terminó probando suerte en Córdoba y en la Fuerza Aérea. “Enseguida descubrió que la tierra era aburrida –por su paso por el Liceo-, que no era para mí, así que me pasé a la Fuerza Aérea”, relata el Chino en declaraciones a Infobae.

Fue así como en 1978 se recibió de aviador militar y muy pronto se encontró dentro de un Pucará. “El grado de entrenamiento que teníamos me ha permitido hacerlo con seguridad, yo siempre tuve confianza en el avión y eso me llenó de orgullo”, agregó.

En un breve relato publicado por Diego Dominelli en Twitter, Cimbaro contó sobre sus últimas dos misiones, las que consideró ser de las más arriesgadas: “Tengo 7,8 misiones de combate y en las últimas dos, que fueron las más arriesgadas, he tenido que tirar sobre tierras inglesas en un combate aéreo donde lamentablemente pierde la vida mi compañero, que logró derribar a uno de los helicópteros y yo logro averiar al segundo con la mala suerte de que el destino quiso que yo volviera y aterrizara con vida y mi compañero nunca pueda regresar, el teniente Giménez, que 4 años después fuera encontrado en su avión en un intento de querer descender y lamentablemente quedó impactado sobre un cerro”.

