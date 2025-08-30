NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA CELEBRAR JUNTOS EL DÍA DE LAS INFANCIAS 

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Estamos ultimando todos los detalles para vivir un gran festejo en el Paseo de la Juventud este domingo .

Te esperamos para disfrutar de una tarde llena de juegos, música, espectáculos y muchas sorpresas .

Además, disfrutaremos del talento de nuestros ARTISTAS LOCALES y tendremos la oportunidad de acompañar a nuestros EMPRENDEDORES en una jornada especial compartiendo en familia y en comunidad.

Lugar: Paseo de la Juventud Domingo 31 – 15:00 hs

¡No faltes! Vení a celebrar con nosotros un día lleno de alegría y diversión

