NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA CELEBRAR JUNTOS EL DÍA DE LAS INFANCIAS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Estamos ultimando todos los detalles para vivir un gran festejo en el Paseo de la Juventud este domingo .
Te esperamos para disfrutar de una tarde llena de juegos, música, espectáculos y muchas sorpresas .
Además, disfrutaremos del talento de nuestros ARTISTAS LOCALES y tendremos la oportunidad de acompañar a nuestros EMPRENDEDORES en una jornada especial compartiendo en familia y en comunidad.
Lugar: Paseo de la Juventud
Domingo 31 – 15:00 hs
¡No faltes! Vení a celebrar con nosotros un día lleno de alegría y diversión