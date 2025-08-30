LA CAPI AVENTURA LLEGÓ A «PALO MARCADO»

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño , el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social, junto a otras áreas, se trasladó hasta el paraje Palo Marcado para compartir una jornada de juegos, música y alegría.

Más de 40 niños de esta comunidad recibieron con entusiasmo al equipo municipal, participando de talleres de pintura , juegos , sorteos , castillos inflables y una rica chocolatada que coronó la tarde.

La propuesta, que se desarrolló en un paraje alejado de Juan José Castelli, a orillas del río Bermejito , fue vivida con gran emoción tanto por los niños como por sus familias, quienes agradecieron esta iniciativa que llevó diversión y sonrisas a la comunidad.

Acompañaron la actividad la secretaria de Producción y Desarrollo Local, Jessica Kloster, el secretario de Desarrollo Social, Javier Bender, y el subsecretario de Deportes, Roberto Scheffer.

Quienes agradecieron la participación de los maestros del anexo que se acercaron a compartir y disfrutar esta linda fiesta.

