FUERTE ESPERANZA, COMANDANCIA FRÍAS, POMPEYA, MIRAFLORES Y CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Hoy la realidad es dura: chaqueños y chaqueñas están sufriendo por la ausencia total del gobierno de Milei y Zdero. Recortes en pensiones por discapacidad, comedores suspendidos, centros de salud desabastecidos… A la gente le están sacando el plato de comida de la boca.

Los derechos son esenciales para la vida humana, no un privilegio. No podemos permitir que sigan destruyendo lo que con tanto trabajo conseguimos.

Milei está destrozando la Argentina. Frente a eso, nuestra responsabilidad es defender a nuestro pueblo, cuidar cada derecho y seguir transformando realidades, como lo hicimos con agua, energía, escuelas y hospitales en el Impenetrable chaqueño y en cada rincón de nuestra provincia.

Nosotros, como siempre, venimos a expresar nuestro compromiso y nuestra vocación. Conocemos el territorio, conocemos a las personas, conocemos los problemas y luchamos por las soluciones. Esa es la diferencia.

Gracias a todos los que nos acompañan, confían en nosotros y nos permiten seguir trabajando por un Chaco más justo y digno.

Relacionado